TÜİK: Ekonomik güven endeksi yüzde 1,8 arttı

Ekonomik güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 98,8 değerine ulaştığını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı.
Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi
yüzde 1,9 artarak 81,3 değerini
, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi
yüzde 0,7 azalarak 102,7 değerini
, hizmet sektörü güven endeksi
yüzde 2,4 artarak 113,6 değerini
, perakende ticaret sektörü güven endeksi
yüzde 1,2 artarak 113 değerini
, inşaat sektörü güven endeksi
yüzde 1,9 artarak 89,4 değerini
aldı.
#TÜİK
#Ekonomi
#Ekonomik Güven Endeksi
#Türkiye