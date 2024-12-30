Trump’tan 3 ülkeye yeni tarife hamlesi: Türkiye için fırsat doğuracak anlaşma

Gültepe, yaptığı değerlendirmede, sivil toplum kuruluşları ve firmalar olarak orta ve uzun vadede Türkiye'yi dünyada ilk 10 ihracatçı ülke arasına koyabilme misyonu taşıdıklarını dile getirerek, bunun temelinin de mutlak suretle ihracatta büyüme olduğunu söyledi.

Dünyada ekonomi istediğiniz şekilde gitmiyor. Hem kuzeyde hem de güneyde savaş olup, Avrupa'nın resesyon, sıkıntılardan geçtiği bir dönemde, pazarınızın yarısı AB üyesi olan ülkelerden de geçince otomatik olarak o planlanan rakamları yakalama şansınız olmuyor."

Dünyada ekonomi istediğiniz şekilde gitmiyor. Hem kuzeyde hem de güneyde savaş olup, Avrupa'nın resesyon, sıkıntılardan geçtiği bir dönemde, pazarınızın yarısı AB üyesi olan ülkelerden de geçince otomatik olarak o planlanan rakamları yakalama şansınız olmuyor."

Gültepe, bazı sektörlerin ihracat bakımından geçen yılı iyi geçirdiğine ve planladıkları büyümeyi yaptıklarına işaret ederek, bazı sektörlerde ise düşüş yaşandığını, yine de genel bir artış olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

"Gelecek dönemlerde CDS'lerin azalmasıyla rekabetçiliğin ortaya koyabileceği makroekonomik maliye politikalarla, teşvik sisteminin değişmesiyle beraber yatırımların çoğalacağını düşünüyorum ama geç kalmamamız lazım. Çünkü geç kaldıkça, süre uzadıkça yatırımların başka bir bölgeye, başka bir ülkeye gitme potansiyeli çok yüksek olur."

"Gelecek dönemlerde CDS'lerin azalmasıyla rekabetçiliğin ortaya koyabileceği makroekonomik maliye politikalarla, teşvik sisteminin değişmesiyle beraber yatırımların çoğalacağını düşünüyorum ama geç kalmamamız lazım. Çünkü geç kaldıkça, süre uzadıkça yatırımların başka bir bölgeye, başka bir ülkeye gitme potansiyeli çok yüksek olur."

Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı ülkelerden birinin de İngiltere olduğunu dile getiren Gültepe, Almanya ve Fransa'da siyasi boşluklar olduğunu, istikrarlı bir yönetim olmadığını ve 1-2 sene içerisinde Avrupa tarafında çok büyük bir hareketlilik görmediğini kaydetti.

Mustafa Gültepe, ABD'nin Türkiye için büyük bir pazar olmasının yanında dünyanın da en büyük pazarlarından biri olduğunu belirterek, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ikinci döneminde, iki ülke arasında yeniden iyi bir ivme yakalanırsa 4-5 sene içerisinde Türkiye'den ABD'ye ihracatın çok fazla artabileceğini ifade etti.

ABD pazarının Türkiye'deki her sektöre dokunabilecek potansiyelinin olduğunu vurgulayan Gültepe, "Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik yeni tarife planları hafiften bazı sektörleri hareketlendirdi. Fiyat seviyelerinde rekabetçiliği yakalayabilsek önümüzde çok büyük bir fırsat var." diye konuştu.

ABD pazarının Türkiye'deki her sektöre dokunabilecek potansiyelinin olduğunu vurgulayan Gültepe, "Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik yeni tarife planları hafiften bazı sektörleri hareketlendirdi. Fiyat seviyelerinde rekabetçiliği yakalayabilsek önümüzde çok büyük bir fırsat var." diye konuştu.

Bu yıl İngiltere'ye yüzde 15'in üzerinde ihracat artışı olduğunu ifade eden Gültepe, "Güncellenecek STA ile daha fazla artacağına inanıyorum. İngiltere ile firmalarımız çok yakın çalışıyor." diye konuştu.

Gültepe, "Üretim ve ihracatı destekleyecek politikaların bir an önce çok daha hızlı ve emin bir şekilde devreye girmesi lazım. Aksi takdirde pazar kayıplarıyla devam ederiz. Tekrar o pazarları geri alma şansımız olmaz. Kaybolan müşteriyi geri getirmek en az 2 seneyi bulur." ifadelerini kullandı.

Gültepe, ABD'li parakende zinciri Walmart'ın çok büyük bir alıcı olduğunu, alternatif aramaya başladıklarını belirterek, "Walmart Türkiye'den alımlarının yüzde 5'ini yapsa, ihracattaki çarpan etkisi çok daha farklı bir noktaya gelir. Çok ucuz olan ürünler değil de her sektörde biraz daha pahalı, biraz daha farklı katma değeri yüksek olan ürün çeşitliliğine hep beraber gitmeliyiz. Walmart'ın Türkiye'ye gelme süreci Trump'ın da seçilmesiyle biraz daha hızlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.