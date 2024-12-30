Her ilin ihtiyacı kadar konut

Bugüne kadar TOKİ tarafından toplam 1 milyon 462 bin sosyal konut inşa edildi ve 5 milyon dar gelirli vatandaş bu konutlara yerleşti. Deprem bölgesinde 2025 yılı sonuna kadar 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslim edilmesi planlanıyor. 15 Ocak itibarıyla tüm deprem konutları ve iş yerlerinin ihaleleri yapılacak. 250 bin sosyal konut kampanyası çerçevesinde şu anda 88 bin konutun inşaatı devam ediyor. Ayrıca 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında yapılan konutlar, deprem sonrası artan maliyetlere rağmen büyük oranda tamamlandı. Türkiye’nin 2023-2028 yılları arasında toplam 500 bin sosyal konut üretme planı bulunuyor.