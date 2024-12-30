Her ilin ihtiyacı kadar konut

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı konut seferberliği için 81 ilin konut ihtiyaçları belirlenecek. Bunun için deprem bölgelerindeki deneyim kullanılacak. Konutlar sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftlere olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek amacıyla kapsamlı bir sosyal konut seferberliği başlatacaklarını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacak. Özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı konutlar üretilecek. Deprem bölgelerindeki konut inşa faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, sosyal konut projelerine hız verilerek 2025 yılı ortası itibarıyla 81 ilde yeni bir konut hamlesi başlayacak.
500 BİN KONUT ÜRETME PLANI
Bugüne kadar TOKİ tarafından toplam 1 milyon 462 bin sosyal konut inşa edildi ve 5 milyon dar gelirli vatandaş bu konutlara yerleşti. Deprem bölgesinde 2025 yılı sonuna kadar 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslim edilmesi planlanıyor. 15 Ocak itibarıyla tüm deprem konutları ve iş yerlerinin ihaleleri yapılacak. 250 bin sosyal konut kampanyası çerçevesinde şu anda 88 bin konutun inşaatı devam ediyor. Ayrıca 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında yapılan konutlar, deprem sonrası artan maliyetlere rağmen büyük oranda tamamlandı. Türkiye’nin 2023-2028 yılları arasında toplam 500 bin sosyal konut üretme planı bulunuyor.
KİRA FİYATLARI DENGELENECEK
Sürecin İstanbul gibi deprem riski bulunan şehirlerinde 'Kentsel Dönüşüm' politikasıyla uyumlu ilerlemesi hedefleniyor. Yeni konut projesinin yol haritası da bu gerçeklere göre şekillenecek. Öte yandan, her ilin ihtiyaçlarına özel tasarlanacak. Öncelikle il bazlı analizler yapılacak ve bu analizlerle projeler tamamlanacak. Bu sayede, sadece konut açığı kapatılmakla kalmayacak, kiraların da dengelenmesi sağlanacak.
DEPREMZEDE KİRACILARA ÖNCELİK
- Üretilen konutlar, özellikle sabit ücretli vatandaşların satın alabileceği fiyatlarla satışa sunulacak. Bu projelerle gençlerin ve yeni yuva kuran çiftlerin ev sahibi olması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Öte yandan deprem bölgesindeki vatandaşlardan ev sahibi olmayan, kiracı vatandaşlar da projede öncelikli grupta yer alacak. Projeye ilişkin ayrıntıların, il bazlı analizlerin ardından, 2025 yılının ilk yarısında açıklanması planlanıyor. Deprem bölgesinde gerçekleştirilen yoğun inşa çalışmaları, sosyal konut projelerinin başarısı için örnek oluşturuyor. Kaynaklar, deprem bölgelerinde 1.5 yıl gibi kısa bir sürede 200 bin konut inşa edilmesinin, yıllık 100 binin üzerinde konut üretilebileceğini kanıtladığını belirtiyor.