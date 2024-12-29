Bakan Kacır Yeni GAP Eylem Planı ile 570 bin 246 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mehmet Fatih Kacır
, Şanlıurfa’da “GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı”nda konuştu.
"496 milyar lira kaynak aktaracağız"
"496 milyar lira kaynak aktaracağız"
Bakan Kacır,
"Yeni GAP Eylem Planı, 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak."
diye konuştu.
- Kacır, "GAP Eylem Planı kapsamında toplamda 198 projeye 2024-2028 yılları arasında toplam 496 milyar lira kaynak aktaracağız." ifadelerini kullandı.
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