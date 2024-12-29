SGK borcunu ödemeyen belediyelerin yapacağı ödeme kaynaktan tahsil edilecek

Mesela SGK tarihinde 1 milyar 65 milyon lira ile tek seferde en büyük gayrimenkul takası gerçekleştirdiğimiz belediye, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Bu mu ayrımcılık? Yine en son Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, Bolu Belediyesi'nin gayrimenkul teklifleri oldu, bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz. Hani ayrımcılık? Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı. Güzel bir gelişme, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı ifade etmek isterim."