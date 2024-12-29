SGK borcunu ödemeyen belediyelerin yapacağı ödeme kaynaktan tahsil edilecek

Bakan Işıkhan borç ödemeye direnen belediyelerin borcunun tahsilatının kaynaktan yapılacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Çankırı Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda yaptığı konuşmada, SGK’ya borcu olan belediyelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan "Borç ödemeye direnen belediyeler yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı ifade etmek isterim." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
"Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ya başvurmaya başladı. Güzel bir gelişme, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı ifade etmek isterim"
dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SGK'ya borcu olan belediyelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
''En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi?''
"Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı. Güzel bir gelişme, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı ifade etmek isterim" diyen Işıkhan, şunları kaydetti:
"CHP'li belediyelerin borç batağının en büyük sebeplerinden birinin konserler için ödenen astronomik rakamlar olduğunu milletimiz gördü. Bunların SGK borçları meselesini de biliyorsunuz. CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar. En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi? Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda yalan söylüyorlar. Bize mevzuat çerçevesinde müracaat eden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz.
''Belediyeler SGK'ya başvurmaya başladı''
Mesela SGK tarihinde 1 milyar 65 milyon lira ile tek seferde en büyük gayrimenkul takası gerçekleştirdiğimiz belediye, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Bu mu ayrımcılık? Yine en son Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, Bolu Belediyesi'nin gayrimenkul teklifleri oldu, bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz. Hani ayrımcılık? Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı. Güzel bir gelişme, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı ifade etmek isterim."
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