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DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek partisinden istifa etti

DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek partisinden istifa etti

20:5025/12/2024, Çarşamba
AA
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DEM Partili Zeyni İpek, istifa açıklamasında tehdit edildiğini belirtti.
DEM Partili Zeyni İpek, istifa açıklamasında tehdit edildiğini belirtti.

Mardin'de DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kararını yaptığı yazılı açıklama ile duyuran İpek, bugünden itibaren belediye başkanlığı görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı aldığını belirtti. Öte yandan İpek, belediye bünyesinde beraber çalışmaya başladığı bazı kişiler tarafından bazı özel görüntülerin medyada paylaşılacağı yönünde tehdide maruz kaldığını da kaydetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Belediye Başkanı
Zeyni İpek
, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (
DEM Parti
) istifa ettiğini bildirdi.
İpek, yaptığı yazılı açıklamada,
DEM Parti
'den istifa ettiğini, bugünden itibaren belediye başkanlığı görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı aldığını kaydetti.
"
DEM Parti ilkeleri için yaklaşık 35 yıl boyunca büyük özveri ve heyecanla hizmette bulundum.
" ifadesini kullanan İpek, partisince yapılan ön seçimde
Kızıltepe Belediye Başkanlığı
na aday gösterilmeye layık görüldüğünü belirtti.

"Tehdide maruz kaldım"

İpek, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkanı seçilip, göreve başladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Belediye bünyesinde beraber çalışmaya başladığım bazı kişiler tarafından bazı özel görüntülerin medyada paylaşılacağı tehdidine maruz kaldım. Şahsım nezdinde belediye yönetimini ele geçirmeyi hedef alan bu kumpas ve komployu ortadan kaldırmak ve bu kişilerle mücadele etmek adına, istemesem de üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden istifa etme mecburiyetim hasıl olmuştur. Bu noktada en büyük iradenin halkın iradesi olduğuna inanıyorum. Bu irade ile var oldum, var olmaya devam edeceğim. Görevimi de değerli Kızıltepe halkına bağımsız olarak sunacağımı saygıyla bildiririm."

Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, 8 Ağustos'ta da DEM Parti'den istifa ettiğini açıklamış, 10 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada ise istifa kararını resmileştirmediğini belirterek, partinin başlattığı disiplin soruşturması sürecinde Kızıltepe Belediye Başkanlığı vekaletini meclis içerisinde belirlenecek olan bir kişiye devredeceğini ifade etmişti.





#DEM Parti
#Kızıltepe
#Mardin
#Zeyni İpek
#İstifa

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