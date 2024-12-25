DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları'na 20'şer yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın yasal olarak faaliyet göstermeyen Demokratik Toplum Kongresi ve Halkların Demokratik Kongresi gibi yapılar içerisinde yer alarak terörist başı Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda Esenyurt'ta bu tarz yapılarla birlikte hareket ettikleri, şüphelilerin ilçe yöneticiliğini yaptıkları parti binasında silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda öldürülen teröristi anma etkinliğini organize ettikleri aktarıldı.





PKK/KCK terör örgütünün içerisinde yer alıyorlar

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Arınan ve Yılmaz'ın yine parti binasında çıkan materyallerle de örgüt ile organik bağ içerisinde bulundukları, arşiv araştırmalarından da görüleceği üzere birçok yasadışı gösterilere katıldıkları, bu şekildeki eylemlerinin salt bir siyasi faaliyet olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer alarak örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri kaydedildi.

Şüphelilerin, terörist başı Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda hareket ettikleri aktarıldı.

Teröristin sözde anmasını ilçe binasında yaptılar

Şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, 1995 yılında öldürülen Gülşen Atalmış'ın sözde anmasının DEM Parti Esenyurt İlçe binasında yapıldığı, sözde anmada kullanılan terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile kırmızı zemin üzerine sarı ve yeşil renklerde ‘şehid namırın' yazılı bez parçasının bulunduğu ve sözde anmada sık sık terör lehine slogan attıkları belirtildi.





Parti binasında örgüte ait bez parçaları ele geçirildi

Parti binasında çok sayıda yasaklı yayınların, PKK/KCK terör örgütüne ait bez parçalarının ve bölücü terör örgütü elebaşının, kurucularının ve mensuplarına ait fotoğraf ve tabloların ele geçirildiğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin silahlı terör örgütünün amaç, eylem ve faaliyetlerini benimsediği, örgüt elebaşını övmeye ve yüceltmeye çalıştığı da denildi.





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