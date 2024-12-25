Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yatırımda Türkiye 1’incisiyiz

“Bütçemizden yatırımlara ayırdığımız pay, her geçen yıl artarak bu alandaki liderliğimizi pekiştirdi. 2020’de, 30 büyükşehir belediyesinin kesin hesaplarının değerlendirilmesi sonucunda toplam harcamamızın yüzde 59.04’lük kısmını yatırıma ayırarak birinci olmuştuk. Yine 2021 yılı yatırım gideri performansında da yüzde 61.31’lik oranla lider olmuştuk. 2022’ye göre ise toplam harcamamızın yüzde 62.43’lük oranını yatırıma ayırarak Türkiye’de ilk 2’de yer aldık. 2023 yılı verilerine göre ise yüzde 63,42 oranla tekrar yatırım lideri olarak birinci sırada yer aldık. Bu gurur tüm Kayseri’nindir”