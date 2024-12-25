Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yatırımda Türkiye 1’incisiyiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ülke genelinde parmakla gösterilen, örnek alınan ve takdir toplayan yatırım ve hizmetleriyle, yüzde 63,42 oranla toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak 30 büyükşehir arasında Türkiye’de ilk sırada yer aldıklarını duyurdu.
Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi, 2023 Yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları açıklandı.
‘İnsan’ ve ‘sağlık’ odaklı projelerin yanı sıra, yenilikçi, adil, ortak akılla, uyum kültürü içerisinde Kayseri halkını kucaklayan anlayış ile yatırımlarına devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak 3’üncü kez birinci oldu.
“Tekrar yatırım lideri olarak birinci sırada yer aldık”
Büyükkılıç, son 4 yılda 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak 3’üncü kez birinci olduklarını kaydederek, şunları söyledi: