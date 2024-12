Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yatırımda Türkiye 1’incisiyiz

30 büyükşehir arasında yatırım lideri olarak geleceğin belediyeciliğini de inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyemiz, her yatırımda Kayserililerin yararını gözetiyor ve kaynakları en verimli şekilde kullanarak şehrin her köşesine eşit hizmet götürmeyi hedefliyor. Toplumun her kesimine hitap eden projelerimizle, vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sunmak adına büyük bir azimle çalışıyoruz”