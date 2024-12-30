Türk enerji heyeti durum tespiti için Şam'da: Suriye'nin enerjisi için üç aşamalı plan

Türkiye, savaşın yıkıcı etkilerini yaşayan Suriye'nin enerji altyapısını yeniden güçlendirmek için somut adımlar atıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir heyet, Şam'da Suriyeli yetkililerle biraraya gelerek kısa, orta ve uzun vadeli iş birliği planlarını masaya yatıracak. Ziyarette altyapının durumuna ve yürütülebilecek çalışmalara yönelik gözlem ve tespitler yapılacak.

KRİTİK TESİSLER İŞLER HALE GETİRİLECEK

Türkiye Suriye'de 3 iletim hattı ve 4 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteriyor. İletim hatları Çobanbey'e kadar elektrik taşıyor. Bölgede günün belli saatlerinde konut ve işyerlerinde kısa süreli elektrik verilebiliyor. Bazı otel ve işletmeler ise jeneratör ile elektrik ihtiyacını sağlamaya çalışıyor. Bu kapsamda heyet ilk planda bu sorunun çözümüne ve elektrik devamlılığının sağlanmasına yönelik formül üretecek. İlk aşamada, savaş nedeniyle hasar gören enerji hatlarının tamir edilmesi, elektrik santralleri, iletim hatları, trafo merkezleri, boru hatları ve kritik enerji tesislerinin çalışır hale getirilmesi hedefleniyor. Türkiye, bu süreçte teknik ekipman desteği ve uzman ekiplerini devreye sokacak. Özellikle elektrik üretimi ve dağıtımı konusunda acil çözümler sağlanacak.

YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR DEVREYE ALINACAK

Orta vadeli planlar, enerji altyapısının yeniden yapılandırılmasını ve modernize edilmesini kapsıyor. Elektrik santrallerinin rehabilite edilmesi, yeni santrallerin inşası ve enerji nakil hatlarının genişletilmesi bu aşamada öncelik taşıyor. Elektrik erişimi olmayan kırsal bölgelerin şebekeye bağlanması planlanıyor. Öte yandan savaştan önce Suriye'de

8 bin 500 megavat kurulu güç vardı. Bunun 5 bin 500 megavatı tahrip olmuş durumda. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye alınması ve enerji verimliliği projeleri de gündemde.

İNSAN KAYNAĞINA DESTEK

Uzun vadede ise Suriye'nin enerji altyapısının bölgesel standartlara uygun şekilde modernize edilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, enerji sektöründe ortaklıkların güçlendirilmesi, eğitim programlarıyla insan kaynağının geliştirilmesi ve bölgesel enerji entegrasyonuna yönelik projelerin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bu adımlar, Suriye'nin hem enerji bağımsızlığını artırmayı hem de ekonomik kalkınmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Petrol ve doğal gaz potansiyeli ekonomiye kazandırılacak

2000'li yılların başında günlük petrol üretimi 600 bin varil olan Suriye’de üretim 30 bin varile kadar gerilemiş durumda. Üretimin eski düzeye çıkarılması durumunda bu petrolün dünya piyasasına sunulması noktasında Türkiye kritik rol oynayacak. Bu kapsamda Suriye'den Türkiye'ye çekilecek bir petrol boru hattının Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı ile birleştirilmesi gündemde. Suriye'ye yönelik bu planların hayata geçirilmesi durumunda ise Ceyhan'da bir rafineri ve petrokimya tesisinin inşa edilebileceği belirtiliyor.







