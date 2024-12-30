Asgari ücret fırsatçılığına geçit yok

Bakanlık paylaşımında şu bilgilere yer verildi: "Denetlenen ürünlerin 5 bin 125'inde ihlal tespit edilmiştir. Bu kapsamda, işletmelere toplam 10 milyon 19 bin 801 lira idari para cezası uygulanmıştır. 25 Aralık itibarıyla günlük denetimler boyunca en çok market denetimi gerçekleştirilen ilimiz 605 ile İstanbul, 325 ile Antalya ve 322 ile Ankara olmuştur." Ürün sayısı bakımından en çok denetimin 100 bin 600 ile Ankara'da gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, başkenti 75 bin 125 ile Antalya, 54 bin 881 ile de İstanbul'un takip ettiği bildirildi. En çok ihlal tespit edilen illerin 2 bin 123 ile İstanbul, 1.377 ile Ankara ve 506 ile Elazığ olduğu kaydedildi.