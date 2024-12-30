Akkuyu Nükleer Santrali'nde önemli gelişme: Üçüncü güç ünitesinin kalbi kuruldu

Önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da sahadaki çalışmaların dinamiği çok yüksekti. Proje planında öngörülen ana operasyonları gerçekleştirdik. Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin kalbi kuruldu, yani nükleer reaktör kabının montajına ilişkin kritik çalışmayı başarıyla tamamladık. Sahadaki diğer tüm inşaat ve kurulum işlemlerinde olduğu gibi, reaktör kabının kurulumu da titiz bir hazırlık, yüksek nitelikli uzmanlar ve her aşamada özel bir hassasiyet gerektirdi. Ayrıca Aralık ayında ikinci ünite için ilk parti yakıtı da Akkuyu NGS sahasına teslim ettik. Yakıt, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin ilgili birimleri, üretim tesisi ve denetim makamları arasında sıkı bir koordinasyon altında, sızdırmaz konteynerler içinde kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye ulaştırıldı. Reaktöre yüklenmeden önce konteynerler NGS sahasındaki taze yakıt depolama tesisinde özel koşullar altında tutulacak.