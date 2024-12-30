Bakan Bolat kaçakçılık verilerini rakamlarla açıkladı: 55 milyar 178 milyon TL gümrüğe takıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılına ilişkin kaçakçılık verilerini rakamlarla açıkladı. Bakan Bolat, "Gümrüklerde, 2023'te toplam 23 milyar TL değerinde olan yıllık yakalama değerinde, 2024 yılında yüzde 139 oranında artış kaydedilerek, toplam kaçak yakalama değeri 55 milyar 178 milyon TL'ye ulaştı" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı kaçakçılık verilerini açıkladı.
"Gümrüklerde, 2023'te toplam 23 milyar TL değerinde olan yıllık yakalama değerinde, 2024 yılında yüzde 139 oranında artış kaydedilerek, toplam kaçak yakalama değeri 55 milyar 178 milyon TL'ye ulaştı.
2024 yılında, 30 milyar 450 milyon lira değerinde 24,3 ton uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirdik.
"Kaçak araç girişlerine geçit yok"
Gümrüklerde 2 bin 26 adet araca el konuldu.
2024'te 917 milyon lira değerinde kaçak tütün yakalandı.
469 milyon TL değerinde elektronik sigara ele geçirildi.