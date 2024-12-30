Yeni GAP ile 14 milyar dolarlık yatırım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) için geliştirilen yeni eylem planını kamuoyu ile paylaştı. Yeni eylem planı ile toplamda 14 milyar doları aşacak olan bir yatırım projeleri hayata kazandırılacak.

Yılmaz, 2024-2028 yıllarını kapsayacak Yeni GAP Eylem Planı'nı bölgenin gelecek vizyonu ve daha gelişmiş bir bölge inşası için yeni bir ufuk olarak gördüklerini söyledi. Yılmaz, "Suriye'deki yeniden yapılanma ve uygun ortamın oluşması Suriyelilerin dönüşüne, özellikle Güneydoğu Anadolu'da yeni bir ticari ilişkinin de gelişmesine vesile olacak" dedi.

TERÖR EN ÇOK GÜNEYDOĞU'YA ZARAR VERDİ

Yılmaz, terörün bütün ülkeye zarar verdiğini, en çok zararı da Güneydoğu Anadolu gördüğünü bildirerek, Suriye'de oluşan yeni dönemin getireceği imkanların GAP illerine fayda sağlayacağını vurguladı. Yılmaz "Yeni eylem planı ile sulama yatırımlarının tamamlanmasını, tarımda verimli ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, turizm odaklı büyüme ve en önemlisi de özel sektör için cazip yatırım ortamının oluşturulmasını hedefliyoruz" diye konuştu

6 BAKANLA AÇILIŞ

Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik etti. 14 milyar dolarlık bölgesel kalkınma planını detaylarını açıklayan Yılmaz özetle şunları söyledi:





TERÖRSÜZ TÜRKİYE KALKINACAK: Terör tüm ülkemize zarar verdi, 81 vilayetimize, 85 milyona zarar verdi ama en büyük zararı da doğuda, güneydoğuda yaşayan insanımıza verdi. Terörsüz Türkiye ve huzur ortamı ise en büyük faydayı bu bölgelerimizde oluşturacaktır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde güvenlik ve huzur ortamını pekiştirerek kalkınmanın önündeki en büyük engellerden birini kaldırmış olduk. Terörsüz Türkiye huzur oluşturacak, kalkınmaya destek olacak."





AKILLI TARIM YAYGINLAŞACAK: GAP Eylem Planı'yla sulama yatırımlarının tamamlanmasını, akıllı tarımın yaygınlaşmasını, turizm odaklı büyümeyi ve yatırım ortamını iyileştirmeyi hedefliyoruz.





SURİYELİERİN DÖNÜŞÜ: Suriye'deki yeniden yapılanma ve uygun ortamın oluşması Suriyelilerin dönüşüne, özellikle Güneydoğu Anadolu'da yeni bir ticari ilişkinin de gelişmesine vesile olacak.





OSB'LERLE 360 BİNDEN FAZLA İSTİHDAM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşmasında "Bölgemizde yer alan 9 ilimizde 20 yeni OSB kurarak 360 binden fazla ek istihdam oluşmasının önünü açtık. Yatırım teşvik sistemimizle; 1,1 trilyon lira yatırım tutarına sahip ve 710 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak 15 bin 400 yatırımın önünü açtık. Sadece bu yıl tamamlanan yatırımlarla Diyarbakır’da 10 bin 242, Şanlıurfa’da 9 bin 922, Mardin'de 10 bin 228, Batman’da 9 bin 929 istihdam oluşturduk" ifadelerini kullandı.

6.6 MİLYAR KATKI SAĞLANDI

Bakan Kacır,"GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle, bölgenin çok yönlü kalkınmasını desteklemek için hassas tarımdan su kaynaklarının etkin yönetimine, kırsal kalkınmadan turizme kadar pek çok alanda önemli projeler hayata geçirdik" diye konuştu. Kacır "Bölge Kalkınma idaremiz son 11 yılda GAP Bölgesi'nde sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen toplam bin 38 projeye 6.6 milyar lira tutarında kaynak sağladı" diye ekledi.

198 projeye 496,2 milyar

Sanayi Bakanı Fatih Kacır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2024-2028 yılları arasında 198 projeye toplam 496,2 milyar lira (14,15 milyar dolar) harcama ayıracağız. Projelerin hayata geçmesiyle bölgemizde kişi başına yıllık gelirde 49 bin lira ilave artış öngörüyoruz" dedi.

318 BİN DEKAR ALAN SULAMAYA AÇILDI

GAP bölgesinin Türkiye'nin tarımsal üretim potansiyelinin en yüksek olduğu coğrafyalardan biri olduğunu ifade eden Bakan Kacır, "Türkiye'de sulanabilir alanların yüzde 20'sini barındıran bölgede tarımsal üretim potansiyelini artırmak üzere 2 yıl önce devreye aldığımız Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı ile 318 bin dekar alanı sulamaya açtık" dedi. Bakan Kacır önümüzdeki yıl itibarıyla da 49 bin kişiye istihdam sağlayacak, 52 bin 500 dekar alanı daha sulamaya açmış olacaklarını belirtti.

EKK'DE BÖLGELERİN KÜRESEL REKABET GÜCÜ ELE ALINDI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde bölgelerin küresel rekabet gücünün artırılmasını, bölgelerarası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesini ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalar ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Türkiye'nin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini daha da artırmak için bölgesel kalkınmanın olmazsa olmaz bir unsur olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu amaçla uygulayacağımız kalkınma politikalarıyla bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak sosyal refahın tüm ülkeye daha dengeli yayılmasını ve bölgelerin potansiyellerini en üst seviyede kullanmalarını hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.







