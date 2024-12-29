172 gün sonra yörüngesinde

ABD'nin Florida eyaletindeki SpaceX'e ait Cape Canaveral fırlatma merkezinden 9 Temmuz'da yola çıkan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, 172 gün sonra daimi hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine 6 ateşleme yaparak ulaştı. Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uydunun Türkiye saatiyle 05.00 sıralarında yaptığı son ateşleme sonrası dün itibarıyla 35 bin 786 kilometre uzaktaki "jeosenkron yörüngesine" başarıyla yerleştiğini belirtti.





İLK ÇEYREKTE DEVREDE

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın "jeosenkron yörüngesinde" testlere tabi tutulacağını bildirerek, "Ülkemizin en büyük Ar-Ge projesi olan milli gururumuz Türksat 6A'yı test süreçlerini tamamlayarak 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alacağız. Türkiye'yi uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu kategorisine yükseltmiş olacağız" dedi.





5 MİLYAR KİŞİYE ULAŞACAK

Türksat'ın 31, 42 ve 50 derece doğu yörüngelerinde 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ettiğini anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Türksat 6A ise 2025 yılı ilk çeyreğinde hizmete girmesiyle daha önce Türksat uydularıyla kapsanmayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara hizmet sunacak. Türksat 6A uydusuyla Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak."





UZAY BAĞIMSIZLIĞIMIZ DAHA DA GÜÇLENDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türksat 6A ile Türkiye'nin, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kacır, "TÜBİTAK UZAY önderliğinde TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH ortaklığıyla, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen uydu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'yı kapsayan geniş bir bölgeye hizmet sunacak. Türksat 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu ve ülkemizin uzay alanındaki bağımsızlığı daha da güçlendi" ifadelerini kullandı.





HANGİ HİZMETLERİ VERECEK?

Hizmet ömrü 15 yıl olan Türksat 6A'nın üzerinde 16 ana ve 4 yedek Ku-Bant aktarıcı bulunuyor ve 9,2 kilovata kadar güç üretebiliyor. Türksat 6A'nın, BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK 2 ve İMECE gibi diğer milli uydulardan farkı, yer gözlem uydusu olmaması ve haberleşme ihtiyaçlarını karşılaması. Projenin hedefi ise mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayıp, kapasiteyi daha da artırması. Türkiye, Türksat 1B ile kendi uydusundan haberleşme hizmetleri vermeye başladı, ardından Türksat 1C, 2A, 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B gibi uydular devreye girdi. Ancak bu uydular yabancı yükleniciler tarafından yapılmıştı. Türksat 6A ise Türkiye'de geliştirilen ilk yer sabit yörünge haberleşme uydusu olarak dışa bağımlılığı azalttı. Türksat 6A, TV yayıncılığı başta olmak üzere geniş bir kapsama alanında Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek.



