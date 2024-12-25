Türkiye uzay çalışmalarını yurt dışına taşıyor: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Uzay Ajansının (TUA), uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürünün geliştirilebilmesi için yurt içi ve dışında şirketleşebilmesinin önü açıldı.
Türkiye Uzay Ajansının (TUA), uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil, uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürünün geliştirilebilmesi için yurt içi ve dışında şirketleşebilmesinin önü açıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Uluslararası işbirliklerinin önü açıldı
Buna göre, TUA, uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil, uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gereçlerin tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak üzere yurt içinde ve yurt dışında tesis, AR-GE merkezi veya test merkezi kurabilecek. TUA, ulusal veya uluslararası plan, proje ve çalışmalar yapılması veya yaptırılması amacıyla uluslararası işbirliklerine gidebilecek.
Şirket kurulabilecek
Kararnameyle birlikte TUA'nın görev alanı ve faaliyetleri kapsamında, uzay ve havacılık teknolojileri ve sistemleri alanında Cumhurbaşkanı onayıyla yurt içinde ve dışında özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurmasının, kurulmuş şirketlere ortak ve buralarda imtiyazlı pay sahibi olmasının, şirket satın almasının ve sahip olduğu şirketleri veya hisselerini devretmesinin önü açıldı.