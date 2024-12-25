Türkiye uzay çalışmalarını yurt dışına taşıyor: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Uzay Ajansının (TUA), uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil, uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürünün geliştirilebilmesi için yurt içi ve dışında şirketleşebilmesinin önü açıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TUA, uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil, uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gereçlerin tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak üzere yurt içinde ve yurt dışında tesis, AR-GE merkezi veya test merkezi kurabilecek. TUA, ulusal veya uluslararası plan, proje ve çalışmalar yapılması veya yaptırılması amacıyla uluslararası işbirliklerine gidebilecek.