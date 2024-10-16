Türkiye, son yıllarda uzay araştırmaları ve teknolojileri alanında önemli adımlar atarak, bu alandaki küresel oyuncular arasında yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) kurulmasıyla hız kazanan çalışmalar, ülkenin uzay vizyonunu genişletirken yerli teknolojilerle desteklenen projeler de uluslararası arenada dikkat çekiyor.





Uluslararası Uzay Kongresi 2026'da Türkiye'de





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu yıl 75'incisi düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2026'da Antalya'da gerçekleştirileceğini duyurdu.





Kacır, IAC'ın dünya genelindeki en büyük uzay konferansı olduğunu vurgulayarak, bu etkinlikte ulusal uzay ajansları, sanayi liderleri ve akademik camiadan birçok kişinin bir araya geldiğini ve verimli tartışmalar yaptıklarını belirtti.





📍İtalya



Türkiye olarak 2026 yılında Antalya’da ev sahibi olacağımız, 75’incisi bu yıl Milano’da düzenlenen dünyanın en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi’ni (IAC) ziyaret ettim. 🧑‍🚀🚀🛰️



Tüm dünyadan ulusal uzay ajansları, endüstri liderleri ve akademi… pic.twitter.com/KhqkpOtJM1 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) October 15, 2024





Bakan Kacır, kongreye Türkiye'den birçok firmanın katıldığını ifade ederek, şu sözlere yer verdi: "Türkiye pavilyonunda ülkemizin uzay ve savunma teknolojileri alanında öncü kurumları ve firmaları, Türkiye'nin gurur projelerini, Uzay Programı'mızı ve ülkemizde gerçekleştirilecek IAC 2026 Antalya'nın tanıtımını yapıyor. Uzay çalışmalarında lider ülke olmak ve Milli Uzay Programı hedeflerimizde başarıya ulaşmak için uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."





Uluslararası Uzay Kongresi nedir?





Uluslararası Uzay Kongresi (International Astronautical Congress, IAC), uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları konularında bilim insanları, mühendisler, yöneticiler ve uzay endüstrisi temsilcilerini bir araya getiren yıllık bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Kongre, dünya genelinden katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaştığı, yeni fikirlerin ve işbirliklerinin ortaya çıktığı bir platform sağlıyor.





Kongre, uzay alanındaki en son gelişmeleri takip etmek ve global uzay topluluğu ile etkileşimde bulunmak için önemli bir fırsat.





Her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen bu etkinlik, uzay alanında çalışanların bir araya geldiği en büyük uluslararası toplantılardan biri. Kongreye her yıl genellikle 80'den fazla ülke katılıyor.





Türkiye'nin uzay çalışmaları





Türkiye'nin uzay çalışmaları, son yıllarda önemli bir hız kazandı. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 7 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kuruldu. Kuruluş, Türkiye'nin uzay araştırmaları ve teknolojileri alanındaki çalışmalarını koordine etmek amacıyla faaliyet gösteriyor.





TUA'nın temel hedefleri arasında uzay faaliyetlerini bir çatı altında toplamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, uluslararası işbirlikleri geliştirmek ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek yer alıyor. Ajans, aynı zamanda toplumsal fayda sağlayacak çeşitli uygulama projeleri de geliştiriyor.

















Ajansın yürüttüğü önemli projeler arasında Türkiye’nin yerli ve milli uydularının geliştirilmesi ön planda. Göktürk-1 ve Göktürk-2 gözlem uyduları gibi projeler, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesini simgeliyor. TUA, Ay'a iniş yapmayı hedefleyen bir projeyi de hayata geçirecek. Bu, Türkiye'nin uzayda kalıcı bir varlık oluşturma çabasının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.









Ayrıca, Türkiye'nin 2028 yılına kadar Mars’a keşif aracı göndermeyi planladığı da duyuruldu. Türkiye Uzay Ajansı, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkenin daha ileriye gitmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. TUA'nın çalışmaları, Türkiye'nin uluslararası uzay yarışında daha etkin bir rol üstlenmesini hedefliyor.





Türkiye'nin ilk astronotu: Alper Gezeravcı





Diğer yandan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ax-3 misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Gezeravcı 19 Ocak 2024'te bilim misyonu kapsamında uzay yolculuğuna başladı.









Gezeravcı, Milli Uzay Programı'nın ana hedeflerinden birinin gerçeğe dönüşmesini sağlamasının yanı sıra deneyleriyle bilimsel literatüre katkı yaptı, Türk halkının uzaya yönelik ilgisinin artırılmasında rol oynadı.

















Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kaldığı 14 gün boyunca programına uygun şekilde 13 deneye imza attı. Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan astronot Alper Gezeravcı 9 Şubat'ta Dünya'ya dönüş yaptı.





















Türkiye'nin ikinci astronotu: Tuva Cihangir Atasever





Gezeravcı'nın ardından Türkiye’nin İkinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında Yörünge Altı Araştırma Uçuşu’nu gerçekleştirdi. Atasever, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deney gerçekleştirdi.















