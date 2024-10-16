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Milli uzay çalışmalarında önemli adım: Dev kongre 2026'da Türkiye'de düzenlenecek

Milli uzay çalışmalarında önemli adım: Dev kongre 2026'da Türkiye'de düzenlenecek

Lokman Özdemir
10:3916/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
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Türkiye, uzay çalışmalarında büyük adımlar atmaya devam ediyor. Milli Uzay Programı ile Ay'a iniş hedeflenirken, uluslararası uzay çalışmalarında da etkin rol üstlenmeyi sürdürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 yılında Uluslararası Uzay Kongresi'ne Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağını duyurdu. Kacır "Uzay çalışmalarında lider ülke olmak ve Milli Uzay Programı hedeflerimizde başarıya ulaşmak için uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye, son yıllarda uzay araştırmaları ve teknolojileri alanında önemli adımlar atarak, bu alandaki küresel oyuncular arasında yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.
Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA)
kurulmasıyla hız kazanan çalışmalar, ülkenin uzay vizyonunu genişletirken yerli teknolojilerle desteklenen projeler de uluslararası arenada dikkat çekiyor.

Uluslararası Uzay Kongresi 2026'da Türkiye'de


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu yıl 75'incisi düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2026'da Antalya'da gerçekleştirileceğini duyurdu.


Kacır, IAC'ın dünya genelindeki en büyük uzay konferansı olduğunu vurgulayarak, bu etkinlikte ulusal uzay ajansları, sanayi liderleri ve akademik camiadan birçok kişinin bir araya geldiğini ve verimli tartışmalar yaptıklarını belirtti.



Bakan Kacır, kongreye Türkiye'den birçok firmanın katıldığını ifade ederek, şu sözlere yer verdi:
"Türkiye pavilyonunda ülkemizin uzay ve savunma teknolojileri alanında öncü kurumları ve firmaları, Türkiye'nin gurur projelerini, Uzay Programı'mızı ve ülkemizde gerçekleştirilecek IAC 2026 Antalya'nın tanıtımını yapıyor. Uzay çalışmalarında lider ülke olmak ve Milli Uzay Programı hedeflerimizde başarıya ulaşmak için uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

Uluslararası Uzay Kongresi nedir?


Uluslararası Uzay Kongresi (International Astronautical Congress, IAC), uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları konularında bilim insanları, mühendisler, yöneticiler ve uzay endüstrisi temsilcilerini bir araya getiren yıllık bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Kongre, dünya genelinden katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaştığı, yeni fikirlerin ve işbirliklerinin ortaya çıktığı bir platform sağlıyor.


  • Kongre, uzay alanındaki en son gelişmeleri takip etmek ve global uzay topluluğu ile etkileşimde bulunmak için önemli bir fırsat.

Her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen bu etkinlik, uzay alanında çalışanların bir araya geldiği en büyük uluslararası toplantılardan biri. Kongreye her yıl genellikle 80'den fazla ülke katılıyor.


Türkiye'nin uzay çalışmaları


Türkiye'nin uzay çalışmaları, son yıllarda önemli bir hız kazandı. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 7 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kuruldu. Kuruluş, Türkiye'nin uzay araştırmaları ve teknolojileri alanındaki çalışmalarını koordine etmek amacıyla faaliyet gösteriyor.


TUA'nın temel hedefleri arasında uzay faaliyetlerini bir çatı altında toplamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, uluslararası işbirlikleri geliştirmek ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek yer alıyor. Ajans, aynı zamanda toplumsal fayda sağlayacak çeşitli uygulama projeleri de geliştiriyor.





Ajansın yürüttüğü önemli projeler arasında Türkiye’nin yerli ve milli uydularının geliştirilmesi ön planda. Göktürk-1 ve Göktürk-2 gözlem uyduları gibi projeler, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesini simgeliyor. TUA, Ay'a iniş yapmayı hedefleyen bir projeyi de hayata geçirecek. Bu, Türkiye'nin uzayda kalıcı bir varlık oluşturma çabasının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.



Ayrıca, Türkiye'nin 2028 yılına kadar Mars’a keşif aracı göndermeyi planladığı da duyuruldu. Türkiye Uzay Ajansı, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkenin daha ileriye gitmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. TUA'nın çalışmaları, Türkiye'nin uluslararası uzay yarışında daha etkin bir rol üstlenmesini hedefliyor.


Türkiye'nin ilk astronotu: Alper Gezeravcı


Diğer yandan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ax-3 misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Gezeravcı 19 Ocak 2024'te bilim misyonu kapsamında uzay yolculuğuna başladı.



Gezeravcı, Milli Uzay Programı'nın ana hedeflerinden birinin gerçeğe dönüşmesini sağlamasının yanı sıra deneyleriyle bilimsel literatüre katkı yaptı, Türk halkının uzaya yönelik ilgisinin artırılmasında rol oynadı.





Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kaldığı 14 gün boyunca programına uygun şekilde 13 deneye imza attı. Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan astronot Alper Gezeravcı 9 Şubat'ta Dünya'ya dönüş yaptı.






Türkiye'nin ikinci astronotu: Tuva Cihangir Atasever


Gezeravcı'nın ardından Türkiye’nin İkinci astronotu
Tuva Cihangir Atasever
de Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında Yörünge Altı Araştırma Uçuşu’nu gerçekleştirdi. Atasever, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deney gerçekleştirdi.



NASA okyanusta hayat belirtilerini araştıracağı uzay aracı fırlattı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Jüpiter'in uydusu Europa'yı keşfetmek ve buzla kaplı uyduda yaşam olup olmadığını araştırmak için bir uzay aracı fırlattı. NASA'nın, Space X'e ait Falcon Heavy roketiyle Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlattığı uzay aracı, Europa'nın yer kabuğunun altında, donmuş bir okyanusun varlığı ve burada yaşama dair izler barındırıp barındırmadığını araştıracak. Uzay ajansının paylaştığı bilgilere göre, Europa Clipper isimli aracın Jüpiteri'n yörüngesine girmesi 2030 yılının nisan ayında gerçekleşecek. Europa Clipper'in, 5,2 milyar dolara mal olacak proje kapsamında, Jüpiter'in uydusunda var olduğu öngörülen yeraltı okyanusunda yapacağı keşiflerle, yaşamı desteklemek için gereken temel bileşenlerin, doğru kimyasal elementlerin ve yaşam için bir enerji kaynağının olup olmadığı anlaşılacak.

SpaceX roket güçlendiricisini havada yakaladı

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi. Yaklaşık 121 metre uzunluğundaki Starship roketinin beşinci test uçuşu, SpaceX'in internet sitesi üzerinden canlı yayımlandı. Texas yakınlarındaki fırlatma alanından yerel saatle 07.25 civarında havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü. Geri dönen güçlendirici, fırlatma kulesinin "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla fırlatıldığı alana başarılı şekilde indi. Musk, fırlatmanın ardından X sosyal medya hesabından "Bugün çok gezegenli yaşam için büyük bir adım atıldı." açıklamasında bulundu.

Türk araştırmacılar tespit etti: 'İlk' olarak kayıtlara geçti

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM), 5 yıldır uzay gözlem ve araştırmaları yapan fen bilgisi öğretmeni Ayşe Arslan ve Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ömer Selim Esen, Uluslararası Astronomi Arama İşbirliği (IASC) desteğiyle düzenlenen "Asteroit Keşif Kampanyası" kapsamında yaptığı çalışmayla yeni bir keşfe imza attı. Düzce BİLSEM'de uzay gözlem ve araştırmaları sırasında 2021 yılında tespit edilen gök cisminin "asteroit" (Güneşin çevresindeki kaya ve metal parçalarına verilen ad) olduğu belirlendi. Amatör astronomların, yeni asteroitler tespit etmeye çalıştığı programa dahil olan Arslan ve Esen'in 2021 yılında tespit ettiği gök cismi, Uluslararası Astronomi Arama İşbirliğince yeni "asteroit" olarak tescillendi.


#Uzay
#Türkiye
#Astronot
#Alper Gezeravcı

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