Türkiye, uzay çalışmalarında büyük adımlar atmaya devam ediyor. Milli Uzay Programı ile Ay'a iniş hedeflenirken, uluslararası uzay çalışmalarında da etkin rol üstlenmeyi sürdürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 yılında Uluslararası Uzay Kongresi'ne Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağını duyurdu. Kacır "Uzay çalışmalarında lider ülke olmak ve Milli Uzay Programı hedeflerimizde başarıya ulaşmak için uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.
Uluslararası Uzay Kongresi 2026'da Türkiye'de
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu yıl 75'incisi düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2026'da Antalya'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Kacır, IAC'ın dünya genelindeki en büyük uzay konferansı olduğunu vurgulayarak, bu etkinlikte ulusal uzay ajansları, sanayi liderleri ve akademik camiadan birçok kişinin bir araya geldiğini ve verimli tartışmalar yaptıklarını belirtti.
Uluslararası Uzay Kongresi nedir?
Uluslararası Uzay Kongresi (International Astronautical Congress, IAC), uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları konularında bilim insanları, mühendisler, yöneticiler ve uzay endüstrisi temsilcilerini bir araya getiren yıllık bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Kongre, dünya genelinden katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaştığı, yeni fikirlerin ve işbirliklerinin ortaya çıktığı bir platform sağlıyor.
- Kongre, uzay alanındaki en son gelişmeleri takip etmek ve global uzay topluluğu ile etkileşimde bulunmak için önemli bir fırsat.
Her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen bu etkinlik, uzay alanında çalışanların bir araya geldiği en büyük uluslararası toplantılardan biri. Kongreye her yıl genellikle 80'den fazla ülke katılıyor.
Türkiye'nin uzay çalışmaları
Türkiye'nin uzay çalışmaları, son yıllarda önemli bir hız kazandı. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 7 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kuruldu. Kuruluş, Türkiye'nin uzay araştırmaları ve teknolojileri alanındaki çalışmalarını koordine etmek amacıyla faaliyet gösteriyor.
TUA'nın temel hedefleri arasında uzay faaliyetlerini bir çatı altında toplamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, uluslararası işbirlikleri geliştirmek ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek yer alıyor. Ajans, aynı zamanda toplumsal fayda sağlayacak çeşitli uygulama projeleri de geliştiriyor.
Ajansın yürüttüğü önemli projeler arasında Türkiye’nin yerli ve milli uydularının geliştirilmesi ön planda. Göktürk-1 ve Göktürk-2 gözlem uyduları gibi projeler, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesini simgeliyor. TUA, Ay'a iniş yapmayı hedefleyen bir projeyi de hayata geçirecek. Bu, Türkiye'nin uzayda kalıcı bir varlık oluşturma çabasının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Ayrıca, Türkiye'nin 2028 yılına kadar Mars’a keşif aracı göndermeyi planladığı da duyuruldu. Türkiye Uzay Ajansı, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkenin daha ileriye gitmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. TUA'nın çalışmaları, Türkiye'nin uluslararası uzay yarışında daha etkin bir rol üstlenmesini hedefliyor.
Türkiye'nin ilk astronotu: Alper Gezeravcı
Diğer yandan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ax-3 misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Gezeravcı 19 Ocak 2024'te bilim misyonu kapsamında uzay yolculuğuna başladı.
Gezeravcı, Milli Uzay Programı'nın ana hedeflerinden birinin gerçeğe dönüşmesini sağlamasının yanı sıra deneyleriyle bilimsel literatüre katkı yaptı, Türk halkının uzaya yönelik ilgisinin artırılmasında rol oynadı.
Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kaldığı 14 gün boyunca programına uygun şekilde 13 deneye imza attı. Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan astronot Alper Gezeravcı 9 Şubat'ta Dünya'ya dönüş yaptı.