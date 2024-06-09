Uzayda ikinci görev de tamam: Yörünge altında 7 deney yapıp döndü

Türkiye'nin uzay yolculuğu dün tarihi bir güne daha şahitlik etti. ABD'nin New Mexico eyaletinden havalanan Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuş gerçekleştirerek Dünya'ya döndü.





17:30'DA HAVALANDI

Atasever'in de üyesi olduğu 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik "Galactic 07" ekibinin, "VSS Unity" yörünge altı aracındaki yerini almasıyla geri sayım başladı. Aracı taşıyan Virgin Galactic'e ait uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) yolculuğuna başladı. Araç, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesinin ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı.





YOLCULUK 1 SAAT 10 DAKİKADA DÖNDÜ

Bu aşamada 7 bilimsel deney gerçekleştiren ekip ardından dönüşe geçti. Atasever'in de içinde yer aldığı "VSS Unity" yörünge altı aracı, ABD yerel saatiyle 09.40'ta (TSİ 18.40) süzülerek iniş yaptı. Görev toplam 1 saat 10 dakika sürdü.





TÜRK VE AZERBAYCAN BAYRAĞI AÇTI

Aracından çıkan Atasever, "Bizi buraya taşıyan şanlı bayraklarımızı göstermek istiyorum." diyerek, Türk ve Azerbaycan bayraklarını açtı ve öperek alnına koydu. Daha sonra uzay yolculuğuna dair değerlendirmelerde bulunan Atasever, bu görevi bir birey olarak değil iki devleti temsilen gerçekleştirdiğini söyledi.





'GENÇLER DAHA BÜYÜK HAYALLER KURUN'

Atasever, bunlardan ilkinin kendisini neredeyse iki sene önce bu görev için seçen Türkiye olduğunu belirterek, "Bu görevde gençler için uçtum, genç nesil belki daha da ileri gidebilir, Ay'a gidebilir. Onlara söyleyeceğim tek bir şey var, lütfen daha büyük hayaller kurun ve benim yaptığımı geçin." diye konuştu.





BİLİMSEL BİR GÖREV

Uçuşun bilimsel bir görev olduğunun altını çizen Atasever, "Bu inanılmaz bir yolculuktu ve çok daha büyük bir şeyin sadece başlangıcıydı." ifadesini kullandı. Atasever'in göğsündeki cepte bulunan Türk ve Azerbaycan bayraklarını çıkardı.





Beraberinde kefiye götürdü

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay yolculuğunda kefiye taşıyarak Filistin'e destek mesajı verdi. Dünya'ya dönüşünde açıklama yapan Atasever, "Filistin halkının yaşadığı eziyet, maruz kaldıkları bu korkunç durum, dünyamızın güzelliğinin hak etmediği bir durum. Onların bu zor dönemini ve acısını paylaştığımızı sembolize etmek adına kefiyeyi yanımda uzaya taşıdım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile 19 Mayıs'ta gençlik buluşmamız kapsamında bir araya geldiğimizde kendisi bana bir saat hediye etmişti. Uzay yolculuğunda, operasyonlarda kullandığım saate ek olarak sağ kolumda da kendisinin bana takdim ettiği hediye vardı" dedi.





Atasever ne deneyleri yaptı?

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever 7 bilimsel deneyi gerçekleştirdi. "BEACON" isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri incelendi.

Dünya'yı uzaktan görmüş olmanın yaratacağı psikolojik değişimlerin analizi için veri toplandı.

IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyiyle uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar radyasyona maruz kalacağı ölçülecek.

Özel kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kalemi uzaya taşındı. Böylece gelecek yıllarda uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesi halinde uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin etkinliğine yönelik ilk deneme gerçekleştirilmiş olacak.

Gelecekte astronotlar uzaya çıkmadan önce uygulanabilecek uyumlandırma terapilerinin geliştirilme potansiyeli için veri toplandı.

Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneyleri de yine Atasever'in gerçekleştireceği Yörünge Altı Araştırma Görevi'nde uygulanmış oldu.



