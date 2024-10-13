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Türk araştırmacılar tespit etti: 'İlk' olarak kayıtlara geçti

Türk araştırmacılar tespit etti: 'İlk' olarak kayıtlara geçti

14:5913/10/2024, Pazar
AA
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Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi
Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM), 5 yıldır uzay gözlem ve araştırmaları yapan fen bilgisi öğretmeni Ayşe Arslan ve Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ömer Selim Esen, Uluslararası Astronomi Arama İşbirliği (IASC) desteğiyle düzenlenen "Asteroit Keşif Kampanyası" kapsamında yaptığı çalışmayla yeni bir keşfe imza attı. Düzce BİLSEM'de uzay gözlem ve araştırmaları sırasında 2021 yılında tespit edilen gök cisminin "asteroit" (Güneşin çevresindeki kaya ve metal parçalarına verilen ad) olduğu belirlendi. Amatör astronomların, yeni asteroitler tespit etmeye çalıştığı programa dahil olan Arslan ve Esen'in 2021 yılında tespit ettiği gök cismi, Uluslararası Astronomi Arama İşbirliğince yeni "asteroit" olarak tescillendi.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM), uzay gözlem ve araştırmaları sırasında 2021 yılında tespit edilen gök cisminin "asteroit" (Güneşin çevresindeki kaya ve metal parçalarına verilen ad) olduğu belirlendi.

Düzce BİLSEM'de 5 yıldır uzay gözlem ve araştırmaları yapan fen bilgisi öğretmeni Ayşe Arslan ve Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ömer Selim Esen (14), Uluslararası Astronomi Arama İşbirliği (IASC) desteğiyle düzenlenen "Asteroit Keşif Kampanyası" kapsamında çalışma yürüttü.

Amatör astronomların, yeni asteroitler tespit etmeye çalıştığı programa dahil olan Arslan ve Esen'in 2021 yılında tespit ettiği gök cismi, Uluslararası Astronomi Arama İşbirliğince yeni "asteroit" olarak tescillendi.

Arslan ve Esen, asteroide isim verme hakkı kazandı.

"Türkiye için çok değerli"

Ayşe Arslan, Asteroit Keşif Kampanyası'na yaptıkları başvurunun kabul edilmesinin ardından gönderilen veri setleriyle gözlem yapmaya başladıklarını belirtti.


Bu verileri özel bir yazılımla incelediklerini anlatan Arslan, hazırladıkları raporları Uluslararası Astronomi Arama İşbirliği Küçük Gezegen Merkezi'ne gönderdiklerini kaydetti.

Arslan, 3 yılın ardından aldıkları maille, bu cismin
Türkiye tarafından keşfedilen ilk asteroit olduğunu öğrendiklerini belirterek,
"Bunun bilimsel değeri, güneş sistemi içerisinde ilk kez asteroidin keşfedilmesi (Türk araştırmacıların ilk asteroit tespiti), hem bizim için hem de Türkiye için çok değerli."
ifadelerini kullandı.

Öğrenci Ömer Selim Esen ise bu asteroidi 3 yıl önce keşfettiklerini dile getirerek,
"Aradan uzun zaman geçti ama ben hala hatırlıyorum o anı. Çok değerli benim için."
dedi.

Astronomiye duyduğu merak dolayısıyla BİLSEM'e geldiğini belirten Esen, BİLSEM'de 7 yıldır çalışmalar yaptığını sözlerine ekledi.



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