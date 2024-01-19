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Teknoloji

Alper Gezeravcı'dan ilk mesaj geldi: İstikbal göklerdedir

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın üyesi olduğu Ax-3 mürettebatının SpaceX Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğu devam ediyor. İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu.

02:39 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 09:12 - 19/01/2024 Cuma
Alper Gezeravcı'dan gelen ilk görüntü
Alper Gezeravcı'dan gelen ilk görüntü

Milli Uzay Programı kapsamında uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan ilk görüntüler ulaştı.



Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir." şeklinde oldu.


Geri sayımdan itibaren şu ana kadar yaşadıklarının harika duygular olduğunu belirten Gezeravcı, "Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi." şeklinde konuştu.


Türkiye'ye büyük katkılar yapan ve hayatlarını bu uğurda kaybedenleri de anan Gezeravcı, bu misyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini vurguladı.



#Alper Gezeravcı
#uzay
#astronot
12 saat önce
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