Bakan Bayraktar duyurdu: Fatih Sondaj Gemisi'ne yeni görev

Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han gemilerimiz şu anda Somali açıklarında görev yapmakta olan Oruç Reis Gemisi'ndeki tüm mesai arkadaşlarım hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bu yılın son gününde hepiniz görev başındasınız. Bizler de Fatih Gemisi'ndeyiz. Hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum. 2025 yılı inşallah sizler, aileleriniz ve aynı zamanda milletimiz için huzurlu güzel bir yıl olur. Sizler bir kısmınız ülkemizin çok uzağında, bir kısmınız Karadeniz'in açıklarında çok önemli bir vazifeyi ifa ediyorsunuz. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin tarihi projelerine imza atıyorsunuz. Milletimizin duası hepinizin arkasında. Bizler de yılın bu son saatlerinde sizlerle bir arada olalım diye buradayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum, hayırlı bir sene diliyorum. Allah muvaffak etsin. İnşallah yeni keşiflerle, yeni müjdelerle milletimizi daha mutlu edeceğiz.

Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han gemilerimiz şu anda Somali açıklarında görev yapmakta olan Oruç Reis Gemisi'ndeki tüm mesai arkadaşlarım hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bu yılın son gününde hepiniz görev başındasınız. Bizler de Fatih Gemisi'ndeyiz. Hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum. 2025 yılı inşallah sizler, aileleriniz ve aynı zamanda milletimiz için huzurlu güzel bir yıl olur. Sizler bir kısmınız ülkemizin çok uzağında, bir kısmınız Karadeniz'in açıklarında çok önemli bir vazifeyi ifa ediyorsunuz. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin tarihi projelerine imza atıyorsunuz. Milletimizin duası hepinizin arkasında. Bizler de yılın bu son saatlerinde sizlerle bir arada olalım diye buradayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum, hayırlı bir sene diliyorum. Allah muvaffak etsin. İnşallah yeni keşiflerle, yeni müjdelerle milletimizi daha mutlu edeceğiz.

Yine Türkiye'nin iftiharla takip ettiği önemli bir proje. Bugün orada 70 bin varili aşan bir üretime ulaşmış durumdayız ama bir diğer önemli projemiz Filyos'taki doğal gaz projemiz. Biliyorsunuz, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiğimiz gazı biz rekor sayılacak bir sürede, çok kısa bir süre içerisinde üretmeye başladık ve şu anda evlerimizde Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon hanenin evinde burada kendi ürettiğimiz gaz kullanılıyor. Filyos bu anlamda çok önemli bir lokasyon bizim için. Yani burası adeta enerjinin merkezi haline gelmiş durumda ve bu limanla beraber bütün bu hizmetleri yürütebiliyoruz.

Yine Türkiye'nin iftiharla takip ettiği önemli bir proje. Bugün orada 70 bin varili aşan bir üretime ulaşmış durumdayız ama bir diğer önemli projemiz Filyos'taki doğal gaz projemiz. Biliyorsunuz, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiğimiz gazı biz rekor sayılacak bir sürede, çok kısa bir süre içerisinde üretmeye başladık ve şu anda evlerimizde Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon hanenin evinde burada kendi ürettiğimiz gaz kullanılıyor. Filyos bu anlamda çok önemli bir lokasyon bizim için. Yani burası adeta enerjinin merkezi haline gelmiş durumda ve bu limanla beraber bütün bu hizmetleri yürütebiliyoruz.

"Cumhurbaşkanımız da buraya gelmişlerdi. Dolayısıyla bizim için çok özel bir sondaj gemisi. Tabii aradan çok uzun zaman geçti. Bu gemilerin 5 yıl süresinden sonra bir periyodik özel bakım ve sertifikalandırma işlemi yapılması gerekiyor. Fatih Gemisi de bunun için limandaydı. Birkaç haftalık bu faaliyetten sonra da artık yarın yılın ilk saatlerinden itibaren yeni görev yerine doğru inşallah gidecek. Diğer gemilerimiz şu anda yoğun bir faaliyet içerisindeler. Hem Yavuz, hem Abdülhamit Han, hem de Kanuni sondaj gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi arttırmak için çalışıyorlar."

"Karadeniz'deki operasyonlarımızın temel önceliği elbette ki bu bulduğumuz keşfi bir an önce üretime dönüştürebilmek. Başlangıçta da ifade ettiğim gibi şu anda 3 milyon haneye doğal gazı üretir hale geldik. Ama hedefimiz 2025 yılının ilk çeyreğinde bu üretim rakamını yani şu anda yaklaşık 7 milyon metreküpe yaklaşan, 6,5-7 milyon metreküpleri bulan üretim rakamını 9 milyon metreküplerin üzerine çıkararak ilk fazı tamamlamak. İlk hedefimiz bu. Dolayısıyla bir an önce bu üretimle alakalı çalışmaları yapmamız lazım. Malumunuz yine şu anda Çanakkale'de yine bu hazırlık kapsamında bulunan bir yüzer terminalimiz, yüzer tesisimiz var. O tesis de 2025 yılı mayıs ayında Filyos'a gelecek. Artık bu limanda o hazırlıkları yapacak ve inşallah 2026 yılının haziran ayında da artık 20 yıl boyunca görev yapacağı, 20 yıl boyunca gaz üreteceği lokasyona doğru gidecek. Dolayısıyla bu faz-1 ve faz-2 çalışmaları için 4 gemi de çok yoğun bir şekilde çalışıyor. İşte Fatih Sondaj Gemimiz bu özel periyodik bakımını ve sertifikalandırma işlemini bitirdi. Yarın sabah biz Fatih gemimizi buradan uğurlayacağız. Karadeniz'deki çalışmalarımızın ikinci fazında yeni lokasyonlar, yeni potansiyel keşifler, yeni rezerv alanları da araştırmayla geçecek. Dolayısıyla gemilerimizin bu üretimle ilgili çalışmalarında fırsat bulduğumuz anlarda diğer gemileri bu yeni lokasyonlara gönderiyoruz. Fatih de bu anlamda yılın ilk görevi olarak yeni bir lokasyona gidiyor. Sakarya Gaz Sahası'nın güneybatısında Bulgaristan-Türkiye münhasır ekonomik bölgesine çok yakın bir lokasyonda keşif amaçlı, yani yeni rezerv amaçlı bir çalışma içerisinde ilk olarak başlamış olacak."