Bakan Bayraktar duyurdu: Fatih Sondaj Gemisi'ne yeni görev

Türkiye'nin uluslararası sularda doğal gaz arama çalışmalarının öncüsü Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni görev yeri belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih gemisinin Bulgaristan-Türkiye münhasır ekonomik bölgesine çok yakın bir lokasyonda keşif yapacağını açıkladı. Bakan Bayraktar, şu anda 3 milyon haneye yeten doğal gaz üretim hedefinin 9 milyon metreküplerin üzerine çıkararak ilk fazı tamamlamak olduğunu da ifade etti.
"Yeni müjdelerle milletimizi daha mutlu edeceğiz"
Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, yılın özellikle son günü sahada, enerji sektöründe çalışan emekçilerle bir arada olduklarını, yeni yıla onlarla beraber girdiklerini söyledi.
"Rekor sayılacak sürede üretmeye başladık"
Fatih yılın ilk saatlerinde yeni görev yerine doğru yola çıkacak
"Cumhurbaşkanımız da buraya gelmişlerdi. Dolayısıyla bizim için çok özel bir sondaj gemisi. Tabii aradan çok uzun zaman geçti. Bu gemilerin 5 yıl süresinden sonra bir periyodik özel bakım ve sertifikalandırma işlemi yapılması gerekiyor. Fatih Gemisi de bunun için limandaydı. Birkaç haftalık bu faaliyetten sonra da artık yarın yılın ilk saatlerinden itibaren yeni görev yerine doğru inşallah gidecek. Diğer gemilerimiz şu anda yoğun bir faaliyet içerisindeler. Hem Yavuz, hem Abdülhamit Han, hem de Kanuni sondaj gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi arttırmak için çalışıyorlar."
"Enerjide bağımsızlığın yılı olacak"
Fatih Sondaj Gemisi'ne yeni görev
"Karadeniz'deki operasyonlarımızın temel önceliği elbette ki bu bulduğumuz keşfi bir an önce üretime dönüştürebilmek. Başlangıçta da ifade ettiğim gibi şu anda 3 milyon haneye doğal gazı üretir hale geldik. Ama hedefimiz 2025 yılının ilk çeyreğinde bu üretim rakamını yani şu anda yaklaşık 7 milyon metreküpe yaklaşan, 6,5-7 milyon metreküpleri bulan üretim rakamını 9 milyon metreküplerin üzerine çıkararak ilk fazı tamamlamak. İlk hedefimiz bu. Dolayısıyla bir an önce bu üretimle alakalı çalışmaları yapmamız lazım. Malumunuz yine şu anda Çanakkale'de yine bu hazırlık kapsamında bulunan bir yüzer terminalimiz, yüzer tesisimiz var. O tesis de 2025 yılı mayıs ayında Filyos'a gelecek. Artık bu limanda o hazırlıkları yapacak ve inşallah 2026 yılının haziran ayında da artık 20 yıl boyunca görev yapacağı, 20 yıl boyunca gaz üreteceği lokasyona doğru gidecek. Dolayısıyla bu faz-1 ve faz-2 çalışmaları için 4 gemi de çok yoğun bir şekilde çalışıyor. İşte Fatih Sondaj Gemimiz bu özel periyodik bakımını ve sertifikalandırma işlemini bitirdi. Yarın sabah biz Fatih gemimizi buradan uğurlayacağız. Karadeniz'deki çalışmalarımızın ikinci fazında yeni lokasyonlar, yeni potansiyel keşifler, yeni rezerv alanları da araştırmayla geçecek. Dolayısıyla gemilerimizin bu üretimle ilgili çalışmalarında fırsat bulduğumuz anlarda diğer gemileri bu yeni lokasyonlara gönderiyoruz. Fatih de bu anlamda yılın ilk görevi olarak yeni bir lokasyona gidiyor. Sakarya Gaz Sahası'nın güneybatısında Bulgaristan-Türkiye münhasır ekonomik bölgesine çok yakın bir lokasyonda keşif amaçlı, yani yeni rezerv amaçlı bir çalışma içerisinde ilk olarak başlamış olacak."