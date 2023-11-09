Karadeniz'de yeni müjdeler yolda: TPAO'ya Karadeniz'de 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi

Karadeniz'de son yıllarda yaptığı sondajlarla 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, yeni müjdeler için arama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemilerinden oluşan dev bir enerji filosu kurdu. Envanterin ilk üyesi ve doğal gaz tarihinin en büyük keşiflerine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesinde 2017'de filoya dahil oldu. Fatih'in gelişiyle sondaj çalışmalarında vites yükselten Türkiye, bu gemiyle ilk sondajı Ekim 2018'de Alanya-1 derin deniz kuyusunda yaptı.