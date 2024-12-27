6 ay 6 bin kilometre kuralına uymayanlara 142 milyon TL ceza kesildi
10:4727/12/2024, Cuma
AA
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Ticaret Bakanlığı, 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında kurala uymayanlara toplamda 142 milyon lira ceza kesti.
Ticaret Bakanlığı, uzatılması kararlaştırılan 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında bugüne kadar otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uyguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarıyla stokçuluk faaliyetlerinin engellenmesi, sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının yeniden tesis edilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.
Kısıtlama yeniden hatırlatıldı
Bu alanda atılan adımlara işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda, 'pazarlama ve satış kısıtlaması' ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının
ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe
doğrudan veya dolaylı pazarlanması veya satışının, 'ilan kısıtlaması' ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasının yapılamayacağına ilişkin düzenlemeler hayata geçirilmiştir."
Noter tarafından engellenecek
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edileceğine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin, işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmelerinin asgari süresini belirlemeye yetkili kılındığı hatırlatıldı.
60 günlük zorunlu trafik sigortası
Açıklamada,
ikinci el araç satışı yapan işletmelerin 1 Şubat 2025'ten itibaren asgari 60 günlük trafik sigortası yaptırmasının zorunlu hale getirildiği aktarılarak
, "Bakanlık olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle hem fiyat istikrarını sağlamak hem de adil ve dengeli piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmalarımız titizlikle sürdürülecek ve gerekli görülmesi halinde ilave tedbirler alınacaktır." ifadesi kullanıldı.
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