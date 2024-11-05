Trabzon kuymağı coğrafi işaret belgesi aldı: Türkiye dünyada ikinci sırada

"Tescilden sonra bölgeye, ile, ülkemize daha fazla ekonomik katkı sağlanması için çeşitli projeler geliştirmek çok önemli. Trabzon'da başlattığımız projeye ilave olarak bir de coğrafi işaretin tanıtımıyla ilgili bir proje başlattık. Önümüzdeki aylarda bu projeye aktif olarak başlıyoruz. Avrupa Komisyonu'nda tescil yapmak önemli, 28 tane şu anda tescil oldu. Şimdi burada yapılan benzer etkinlikleri Avrupa şehirlerinde yapmak önemli. Türkiye'nin, Türkiye'den dışarı çıkarak bu tür etkinlikleri Avrupa başkentlerinde yapması gerekiyor"