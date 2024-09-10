Bakan Yumaklı duyurdu: Söke pamuğu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda yeni bir dönemin başladığına işaret ederek 2025- 2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Bu kararla birlikte ilk defa destek ödemeleri üretim döneminden önce ve 3 yıllık olarak açıklandı. Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildi. Bitkisel üretim yapan ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticilerin destek alacağı vurgulandı. Ayrıca destek tutarlarının girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncelleneceği belirtildi. İşte detaylar...