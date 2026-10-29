Şırnak'ta korkunç kaza: Yolcu otobüsü tır ile çarpıştı çok sayıda yaralı var
09:02, 29/10/2026, Perşembe
DHA
Şırnak’ta kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü, önce seyir halindeki bir tırla çarpıştı, ardından savrularak yol kenarında bulunan bir eve çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Şırnak’ta kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü, önce seyir halindeki bir tırla çarpıştı, ardından savrularak yol kenarında bulunan bir eve çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
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Başlıklar :şırnaktrafik kazasıyolcu otobüsü