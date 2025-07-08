DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşme ertelendi.





DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Bu program, program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir. Yeniden görüşme tarihi, saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacaktır" denildi.









Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti





Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün saat 15.00'te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren kritik görüşme sona erdi.

Kritik görüşmenin DEM Parti'den yapılan açıklamada "İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı" ifadeleri kullanıldı.





DEM heyetinden ilk açıklama





Görüşmenin ardından DEM Parti'den ilk açıklama geldi: "DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı."





Buldan: Tarihi bir görüşme





DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Erdoğan ile görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelikle Sırrı Başkan'ımızı bir kez daha analım. Büyük emekleri vardı. İlk görüşmeye kendisi katılmıştı. Bu, ikinci görüşme. Tarihi bir görüşme bizim açımızdan çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var" dedi.





Heyet Üyesi ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da "Bu görüşme önemli gerçekten. Biraz önce Eş Genel Başkanlarımızla da istişare ettik. Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri, sonrasının gereklilikleri konusunu bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve heyetiyle istişare edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Heyet Pazar günü İmralı'ya gitmişti





Öte yandan; DEM Parti heyeti dün de İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmişti. Heyet döndükten sonra yaptığı açıklamada Öcalan'ın bugün gerçekleştirilecek görüşmeye atfettiği öneme dair şu ifadelere yer vermişti:





"Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük."







