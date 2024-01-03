TBB ve İstanbul Barosu 'laiklik' ve 'şeriat' tartışmaları üzerinden darbe zemini inşa ediyor: Provokasyona destek için sıraya girdiler

Türkiye'de son dönemde denemesi daha önce de yapılan 'laiklik' ve 'şeriat' tartışmaları etrafında dönem provokasyonlara tanıklık ediliyor.
Toplumun milli ve manevi değerlerini kullanarak adeta sinir uçları ile oynanırken başta CHP olmak üzere muhalif kesim ise provokasyona adeta benzin taşıyan açıklamalarda bulundu.
Muhalefetin toplumu ayrıştıran girişimlerine Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda derin bir sessizliğe gömülen ancak iş terör ve teröriste destek olmaya gelince bildiler yayınlayan Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu da dahil oldu.
Peş peşe açıklama yayınladılar
Darbeye zemin mi hazırlanıyor?
Filistin'e destek mitingleri hedefte
FETÖ'nün 'darbe' bahanelerini sundular
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yayınladığı darbe bildirisinde olduğu gibi 'laiklik' ve 'Atatürk' vurgusu yapılarak yayınlanan bildirinin Türkiye'de son dönemde oluşturulmak istenen toplumsal kargaşa planının parçası olup olmadığı merak ediliyor.
Türkiye'de İsrail terörüne karşı yükselen sesin göstergesi olan Filistin'e destek gösterilerinin hedef alınması siyonistlerin bu planın neresinde olduğu sorusunu sordurttu.