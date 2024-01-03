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TBB ve İstanbul Barosu 'laiklik' ve 'şeriat' tartışmaları üzerinden darbe zemini inşa ediyor: Provokasyona destek için sıraya girdiler

Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda sessiz kalıp teröre ve terör sevicilere arka çıkan Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve İstanbul Barosu, son dönemde 'hilafet' ve 'şeriat' tartışmaları üzerinden yapılan provokasyonlara dahil oldu. İki odaktan yapılan açıklamada 'darbeye' zemin hazırlayan ifadeler kullanılarak 'laiklik' ve 'Atatürk' sömürüsü üzerinden toplumun sinir uçları yeniden kaşındı. Gazze'deki İsrail terörünün lanetlendiği Filistin'e destek mitinglerinin de hedef alındığı açıklamalarla neyin amaçlandığı merak ediliyor.

17:17 - 3/01/2024 الأربعاء
Güncelleme: 17:18 - 3/01/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu'ndan provokatif açıklamalar.
Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu'ndan provokatif açıklamalar.

Türkiye'de son dönemde denemesi daha önce de yapılan 'laiklik' ve 'şeriat' tartışmaları etrafında dönem provokasyonlara tanıklık ediliyor.


Toplumun milli ve manevi değerlerini kullanarak adeta sinir uçları ile oynanırken başta CHP olmak üzere muhalif kesim ise provokasyona adeta benzin taşıyan açıklamalarda bulundu.


Muhalefetin toplumu ayrıştıran girişimlerine Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda derin bir sessizliğe gömülen ancak iş terör ve teröriste destek olmaya gelince bildiler yayınlayan Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu da dahil oldu.


Peş peşe açıklama yayınladılar


1 Ocak sabahı İstanbul'da
"Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet"
yürüyüşü sonrasında
Kelime-i Tevhid
bayrağı ile yürüyen
İsmail Aydemir
'e yapılan saldırının ardından başlatılan tartışmalarla ilgili
Türkiye Barolar Birliği
ve
İstanbul Barosu
'ndan darbeye zemin hazırlayan cinsten peş peşe açıklamalar geldi.




Darbeye zemin mi hazırlanıyor?


Örneğine daha öncede rastlanan 'laiklik' ve 'Atatürkçülük' sömürüsü üzerinden geliştirilen açıklamalarda
"Hilafet ve şeriat çağrıları anayasal düzene ve cumhuriyete başkaldırıdır"
iddiası dillendirilerek olası bir darbeye adeta kılıf oluşturulmaya çalışıldı.


Gazze'de devam eden İsrail terörüne karşı yapılan Filistin'e destek gösterilerinin
'hilafet' ve 'laiklik'
tartışmalarına çekilmeye çalışıldığı açıklamalarda siyonist teröre yükselen tepkilerden duyulan rahatsızlık görüldü.

Filistin'e destek mitingleri hedefte


İstanbul Barosu'nun
'Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve 431 sayılı devrim yasası yürürlüktedir'
başlığıyla yayınladığı bildiride
"Ülkemizde son olarak Filistin’e destek yürüyüşleri adı altında hilafet sloganları atılmakta, pankartlar ve yeşil bayraklar açılmakta ve bu konuda hiçbir yasal işlem yapılmamaktadır."
sözleriyle Filistin'e destek gösterileri hedef alındı.


Türkiye Barolar Birliği'nin açıklamasında da
"Filistin halkıyla dayanışmak ve soykırıma varan saldırılara tepki göstermek için yapılan bir mitingte bir kesimin açık hilafet ve şeriat çağrısı yapmasının ifade özgürlüğü kapsamında görmezden gelinmesi kabul edilemez."
ifadelerine yer verildi.

FETÖ'nün 'darbe' bahanelerini sundular


FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yayınladığı darbe bildirisinde olduğu gibi 'laiklik' ve 'Atatürk' vurgusu yapılarak yayınlanan bildirinin Türkiye'de son dönemde oluşturulmak istenen toplumsal kargaşa planının parçası olup olmadığı merak ediliyor.


Türkiye'de İsrail terörüne karşı yükselen sesin göstergesi olan Filistin'e destek gösterilerinin hedef alınması siyonistlerin bu planın neresinde olduğu sorusunu sordurttu.



Filistin'e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıkan CHP'li Ali Mahir Başarır savcıları tehdit etti
Filistin'e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıkan CHP'li Ali Mahir Başarır savcıları tehdit etti

İstanbul'da bu sabah “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü” ile hem şehitlerimiz anıldı hem de aylardır İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Filistin halkı için tüm dünyaya destek çağrıları yapıldı. Yürüyüş sonrası ise evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu. Bir şahsın "Sen Arap sevicisin" sözleriyle yumruklu saldırısına uğrayan İsmail Aydemir kanlar içerisinde kaldı. Aydemir'e yapılan saldırıya ise muhalif kesim sosyal medyadan arka çıkarak linç kampanyası başlattı. Hilafet üzerinden kinlerini kusan kesime CHP de arka çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhuriyet savcıları kendinize gelin, isminizin başındaki Cumhuriyet kelimesinin anlamını unutmayın!" sözleriyle savcıları tehdit etti.



#Türkiye Barolar Birliği
#İstanbul Barosu
#Şeriat
#Laiklik
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