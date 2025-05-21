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Ticaret Bakanlığı piyasadan toplatıyor: Oyuncakta sağlık tehdidi! Satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı piyasadan toplatıyor: Oyuncakta sağlık tehdidi! Satışı yasaklandı

14:5421/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
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Bu oyuncağın satışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor.
Bu oyuncağın satışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor.

Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, çocuk sağlığını tehdit eden bir oyuncağın satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı.

Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, söz konusu oyuncağın sağlık açısından risk taşıdığı tespit edildi.

Yapılan analizlerin ardından ürünün hem raflardan kaldırılması hem de satışının tamamen durdurulması kararlaştırıldı.
Yetkililer, vatandaşlara çocukları için oyuncak seçerken ürünün güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.
#Ticaret Bakanlığı
#Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
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