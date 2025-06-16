Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Traktör uçuruma yuvarlandı: 2'si ağır, 8 yaralı

Traktör uçuruma yuvarlandı: 2'si ağır, 8 yaralı

17:4816/06/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Kayseri
Kayseri

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kayseri Kapuzbaşı Mahallesi Divrik Dağı'ndaki yaylaya giden H.İ. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile birlikte römorkta bulunan K.P., C.P., F.P., B.P., E.P., R.P. ve A.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan 2 yaralı ise ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Uçuruma yuvarlanan ve kullanılamaz hale gelen traktör de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kayseri
#trafik kazası
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GİB taşra memur ve personeline fazla mesai ücreti Meclis gündeminde: 160 gösterge rakamı arttı mı? İşte yeni düzenleme