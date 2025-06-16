Traktör uçuruma yuvarlandı: 2'si ağır, 8 yaralı

Kazada sürücü ile birlikte römorkta bulunan K.P., C.P., F.P., B.P., E.P., R.P. ve A.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan 2 yaralı ise ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Uçuruma yuvarlanan ve kullanılamaz hale gelen traktör de çekici ile kaldırıldı.