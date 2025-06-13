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Doğubayazıt'ta trafik kazası 3 kişi hafif yaralandı

Doğubayazıt'ta trafik kazası 3 kişi hafif yaralandı

15:2913/06/2025, Cuma
IHA
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Doğubayazıt'ta trafik kazası 3 kişi hafif yaralandı
Doğubayazıt'ta trafik kazası 3 kişi hafif yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uygulama noktasına yaklaşık 200 metre mesafede meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, 67 LG 260 plakalı otomobilin sürücüsünün dalgınlıkla kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Araç, yol kenarındaki beton bariyere çarparak durabildi.


Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişi, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar, ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.




#Ağrı
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#Trafik kazası
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