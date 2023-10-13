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Üç ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Yakalanan zanlılar tutuklandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar ve araştırmalar sonucu Kilis, Gaziantep ve Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu üç zanlı yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklanırken, diğeri ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

20:09 . 13/10/2023 Cuma
AA
DEAŞ operasyonu (Arşiv)

DEAŞ operasyonu (Arşiv)

Kilis merkezli silahlı terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar ve araştırmalar sonucunda geçmiş dönemde Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasadışı yollardan ülkeye giriş yaparak faaliyetlerini devam ettirme arayışı içerisinde olan şüphelilerin adresleri belirlendi.

Ekiplerce Kilis, Gaziantep ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen zanlılardan A.S. Ankara'da, M.M. de Kilis'te çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.E.H. ise ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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#DEAŞ
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