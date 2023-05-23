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Ümit Özdağ: Terör destekçisi belediyelere kayyum atanmasının devam etmesini istiyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, açıklamalarda bulundu. 28 Mayıs seçimleriyle ilgili henüz bir karar vermediklerini söyleyen Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini ve kararını yarın açıklayacağını duyurdu. Özdağ yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun "Kayyum'u kaldıracağız" sözlerinin aksine "Teröre destek veren belediyelere devlet görevlilerinin kayyum olarak atanmasının devam etmesini istiyoruz" dedi.

12:50 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, açıklamalarda bulundu. Özdağ açıklamasında Hatay dönüşü Kılıçdaroğlu ile görüşüp kararını yarın açıklayacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun "kayyumu kaldıracağı" vaadine de değinen Özdağ, "Teröre destek veren belediyelere devlet görevlilerinin kayyum olarak atanmasının devam etmesini istiyoruz" diyerek Yedili Masa'da kriz çıkaracak bir açıklama yaptı.


Özdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Yürüyen bir süreç var. Oldukça ciddi bir mesafe kaydetmekle birlikte henüz sonuçlanmadığı için bugün akşam Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız.


Burada da şu ana kadar olumlu gelişen süreci bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de bir açıklama yapmayı planlıyoruz.

Teröre destek veren belediyelere devlet görevlilerinin kayyum olarak atanmasının devam etmesini istiyoruz.

Sinan Bey'in kendi takdiridir. Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır ve bu noktada Sinan Bey'le farklı düşünüyoruz.

Zafer Partisi'nin terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği güven altındadır.

Biz sadece Zafer Partisi'ne oy veren yurttaşlarımıza değil, sadece ATA İttifakına oy veren seçmene değil tüm seçmenlere çağrıda bulunuyoruz. "


#Ümit Özdağ
#seçim
#açıklama
#Zafer Partisi
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