Gündem Ümitcan Uygun hakim karşısında Aleyna Çakır davasında tanığa zorla getirilme kararı
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Ümitcan Uygun hakim karşısında: 'Aleyna Çakır' davasında tanığa zorla getirilme kararı

Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i (21) ölümünden önce darbetmesiyle ilgili sevgilisi Ümitcan Uygun hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan davada, çağrılara rağmen duruşmalara katılmayan tanık Merve A'nın zorla getirilmesine karar verildi.

Haber Merkezi DHA
Ümitcan Uygun hakim karşısında: Aleyna Çakır davasında tanığa zorla getirilme kararı
Aleyna Çakır ve Ümitcan Uygun

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

Sema Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikayetçi olmuştu.

Bu soruşturma kapsamında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

MÜTALAA TALEBİ

Hakkında farklı suçlamalarla çok sayıda soruşturma olan, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken, çekilen görüntüleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'un Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Sema Esen’in ağabeyi Himmet Esen ve taraf avukatları da katıldı.

Adli Tıp açıkladı Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi belli oldu
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Adli Tıp açıkladı Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi belli oldu
  • Söz alan Esen ailesinin avukatları, dosyaya giren belgelerin maddi gerçeği ortaya çıkardığını, internet aboneliği ile ilgili istenilen belgenin, davanın seyrini değiştirmeyeceğini belirterek, mahkemeden mütalaanın açıklanmasını talep etti.

Sanık avukatı ise evin Ümitcan Uygun tarafından kiralandığını, bununla ilgili ev sahibinin ifadesinin dosyada mevcut olduğunu belirtip, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini istedi.

Aleyna Çakır davasında yeni gelişme: Doku örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıktı
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Aleyna Çakır davasında yeni gelişme: Doku örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıktı

TANIK MERVE İÇİN ZORLA GETİRİLME KARARI

Mahkeme heyeti, tanık Sevilay A.'nın dinlenmesinin dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle dinlenmesinden vazgeçilmesine, olay anında evde bulunan ve çağrılara rağmen duruşmalara katılmayan tanık Merve A.'nın ise adresinin tespit edilerek, zorla getirilmesi için kolluğa müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma, ertelendi.

Aleyna Çakır’ın ölümünün süphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan gözaltına alındı
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Aleyna Çakır’ın ölümünün süphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan gözaltına alındı

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ailesi kızlarının katilinin bulunmasını istiyor
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Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ailesi kızlarının katilinin bulunmasını istiyor
Aleyna Çakır olarak bilinen ve sosyal medyada en çok konuşulan ölüm olayı ile ilgili Kırşehir'de bulunan aile konuştu. “Ciğerim yandı, ciğerimi yakanların da ciğeri yansın” diyen anne Hatun Esen, “Beni kurtarın ciğerimi yakanların ciğeri yansın. Ben, anneyim yanıyorum başka anneler yanmasın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ceylan gözlümü kim yaktı ise onlarda yansın” dedi.

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti: Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım, Müge Anlı bunu sen de tadacaksın
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Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti: Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım, Müge Anlı bunu sen de tadacaksın

Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme: Anne Gülay Uygun ölü bulundu, açıklamalar peş peşe geldi
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Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme: Anne Gülay Uygun ölü bulundu, açıklamalar peş peşe geldi
Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.

Bir tanığın Müge Anlı canlı yayınına katılarak Gülay Uygun'un genç kızları gece hayatına teşvik ettiği iddiaları üzerine 'yurt annesi' olarak bilinen Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri soruşturma başlatmıştı.

Annesinin cesedinin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun, ilk kez sessizliğini bozdu. Annesi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Ümitcan Uygun, 'Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim' dedi.


Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, 'Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır. Masum bir kadına atılan iftiradır. O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay' ifadelerini kullandı.


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