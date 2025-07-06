Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Uşak
Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: Bir ölü 2 yaralı

Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: Bir ölü 2 yaralı

07:216/07/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Otomobilde bulunan Kazım Sağcan'ın (16) hayatını kaybetti.
Otomobilde bulunan Kazım Sağcan'ın (16) hayatını kaybetti.

Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdikten sonra şarampole devrilen otomobilde Kazım Sağcan (16) öldü, 2 kişi hafif yaralandı.

Uşak'ta. K.T. (36) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan Kazım Sağcan'ın (16) hayatını kaybettiği belirlendi. Sağcan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan sürücü K.T. ve araçta bulunan A.Ö. (24), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.






#uşak
#otomobil
#kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tutuklandı mı?