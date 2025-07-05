Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: Dört kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: Dört kişi yaralandı

22:085/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobil, beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki üç kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Çamlıca Mahallesi Akdut Sokak'ta seyreden Ömer Ç. (60) idaresindeki 26 FN 132 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Emine Ç, Yılmaz Ç. ve Emine Ç. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


#Eskişehir
#kaza
#otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?