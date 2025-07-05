Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: Dört kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobil, beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki üç kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Çamlıca Mahallesi Akdut Sokak'ta seyreden Ömer Ç. (60) idaresindeki 26 FN 132 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Emine Ç, Yılmaz Ç. ve Emine Ç. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.