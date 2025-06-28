Üsküdar'da sosyal tesiste yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Üsküdar'da, bir sosyal tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çevreye yayıldığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Üsküdar'da, bir sosyal tesiste çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sahilde bulunan bir sosyal tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın çevreye yayıldığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
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