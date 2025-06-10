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Yayaya yol veren otomobile çarpıp takla attı

Yayaya yol veren otomobile çarpıp takla attı

16:1510/06/2025, Salı
IHA
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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de yaya geçidinde duran otomobile çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bahçeşehir'den Düzce yönüne seyreden Z.M. idaresindeki 81 ACB 315 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkiisindeki yaya geçidinde yayalara yol vermek için durdu. Bu esnada aynı güzergahtan gelen K.G. hakimiyetindeki 81 KG 340 plakalı Opel marka otomobil, yayaya yol veren otomobile çarparak takla attı. Kazada sürücü K.G. ile yolcu Y.M. ve yaya geçidine savrulan N.Ö. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.







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