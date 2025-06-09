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Şanlıurfa'da feci kaza: Römorkun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da feci kaza: Römorkun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

16:249/06/2025, پیر
DHA
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Sabah saatlerinde, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana gelen kazada kent merkezine seyir halinde olan Vural Demir’in kullandığı 04 AAC 213 plakalı traktör, Dolunay Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Sabah saatlerinde, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana gelen kazada kent merkezine seyir halinde olan Vural Demir’in kullandığı 04 AAC 213 plakalı traktör, Dolunay Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 2 römork yüklü traktörün devrildiği kazada ağır yaralanan Vural Demir (34) ile Velat Demir (36) hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezine seyir halinde olan Vural Demir’in kullandığı 04 AAC 213 plakalı traktör, Dolunay Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.


RÖMORKUN ALTINDA KALDILAR


Römorkun altında kalan Vural Demir ve Velat Demir, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Suruç ve Balıklıgöl Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan ve akraba oldukları öğrenilen Vural ve Velat Demir, kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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