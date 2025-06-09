Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı

Çorum'da piknik yapan vatandaşların üzerine çardak çöktü. Çardağın altında kalarak yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da çöken çardağın altında kalan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Çakır köyünde şenlik alanında piknikçilerin üzerine çardak çöktü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çöken çardağın altında kalan P.C. (4), K.K.A. (1), Hatice C. (29) ve Mustafa O.T. (25) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.