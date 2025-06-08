Manavgat'ta feci kaza: İki araç kafa kafaya çarpıştı, yaralılar var

Kazada araç sürücüleri Uğur B. ve Hanifi S. ile 46 AEH 494 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gül B. ve Mehmet Kaan B. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne ve bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.