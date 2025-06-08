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Manavgat'ta feci kaza: İki araç kafa kafaya çarpıştı, yaralılar var

Manavgat'ta feci kaza: İki araç kafa kafaya çarpıştı, yaralılar var

11:168/06/2025, Pazar
IHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Evrenseki Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hatice Sezer Anadolu Lisesi önünde Hanifi S.'nin kullandığı 07 AUM 779 plakalı araç , Uğur B.'nin kullandığı 46 AEH 494 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri Uğur B. ve Hanifi S. ile 46 AEH 494 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gül B. ve Mehmet Kaan B. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne ve bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.



#Antalya
#Manavgat
#trafik kazası
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