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Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 yaralı

14:207/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
IHA
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Adıyaman'da trafik kazası.
Adıyaman'da trafik kazası.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADM 342 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesi K1 Konteyner Kent yakınlarında devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletteki Efe Ertürk ile Batuhan Ertürk yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Adıyaman
#Trafik kazası
#Motorsiklet
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