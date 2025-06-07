Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADM 342 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesi K1 Konteyner Kent yakınlarında devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletteki Efe Ertürk ile Batuhan Ertürk yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.