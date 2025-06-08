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Kazanın sonu dere yatağı oldu: Otomobille çarpışan minibüs takla attı

Kazanın sonu dere yatağı oldu: Otomobille çarpışan minibüs takla attı

09:288/06/2025, Pazar
IHA
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Hatay'da kaza.
Hatay'da kaza.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan minibüsün dereye uçma anı kameraya yansıdı. Çarpışma sonrası dereye uçan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Kaza,
Dörtyol
ilçesi Yeşil Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halde ilerleyen minibüs, otomobille çarpıştı ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçtu.

Otomobille çarpışan minibüsün dereye uçtuğu anlar kameraya yansıdı.



Dereye uçan minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, sulama kanalına uçan minibüsteki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.


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