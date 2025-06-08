Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Otomobile ok gibi saplandı: Korkunç kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Otomobile ok gibi saplandı: Korkunç kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

09:148/06/2025, Sunday
IHA
Sonraki haber
Uğur Mumcu Caddesi'nde Recep Y. idaresindeki 06 CME 638 otomobil, Koray Sakaroğlu'nun kullandığı 31 AYP 026 plakalı motosikletle çarpıştı.
Uğur Mumcu Caddesi'nde Recep Y. idaresindeki 06 CME 638 otomobil, Koray Sakaroğlu'nun kullandığı 31 AYP 026 plakalı motosikletle çarpıştı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Uğur Mumcu Caddesi'nde Recep Y. idaresindeki 06 CME 638 otomobil, Koray Sakaroğlu'nun kullandığı 31 AYP 026 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki 1 kişi yaralandı. Yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesi'ne motosiklet sürücüsü Koray Sakaroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan motosikletin, otomobile ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



#Hatay
#Arzus
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT ne zaman açılacak? Kurban Bayramı sonrası PTT şubelerinin hizmet vermeye başlayacağı tarih