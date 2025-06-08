İstanbul'da bayramın 3'üncü günü korkutan deprem

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremle yürekler ağza gelmişti. Marmara bölgesindeki sismik hareketlilik devam etti, artçılara bir yenisi daha eklendi. Son sarsıntı Silivri'de kaydedildi. AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden açıkladı. Öte yandan gece boyu Büyükçekmece merkezli gerçekleşen sarsıntılar dikkat çekmişti.

Her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Silivri olan depremin büyüklüğünü 3,1 olarak duyurdu. Saat 05:48 sularında olan depremin derinliği ise 17 kilometre olarak kaydedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.