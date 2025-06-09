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Rize'de yürek yakan kaza: Aynı aileden 2 kişi öldü

Rize'de yürek yakan kaza: Aynı aileden 2 kişi öldü

10:209/06/2025, Pazartesi
DHA
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Rize.
Rize.

Rize’nin Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine seyreden H. A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp, yan döndü. İhbarla adrese gelen ekiplerce araçtan çıkarılan Muhammet Aşçi (13) ile Ayşe Aşçi'nin (21) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazadan yaralı kurtarılan sürücü ve yolcular M.A. ile S.A., Rize RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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