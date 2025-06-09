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Kars'ta tır ile otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kars'ta tır ile otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

22:189/06/2025, Pazartesi
AA
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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kağızman-Tuzluca kara yolundaki kazada İshak Şahin olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet ve Bahar Şahin hastaneye kaldırıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Şahin yönetimindeki 09 AB 316 plakalı otomobil, Kağızman-Tuzluca kara yolu Akçay Köprübaşı jandarma uygulama noktası mevkisinde, Cesim Biltekin idaresindeki 36 ABK 456 tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan İshak Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Mehmet Şahin ile Bahar Şahin, Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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