Yine sahipsiz köpek saldırısı: Dokuz yaşındaki çocuğa saldırdı

Dün saat 18.30 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesi Baladız Mahallesi'nde meydana gelen olayda. Sokakta oynayan T.A., bölgedeki başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından köpek uzaklaştırılırken, başı ve sol kolundan yaralanan T.A. için sağlık ekiplerinden yardım istendi.