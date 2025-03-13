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Yine sahipsiz köpek saldırısı: Dokuz yaşındaki çocuğa saldırdı

Yine sahipsiz köpek saldırısı: Dokuz yaşındaki çocuğa saldırdı

11:0413/03/2025, четверг
G: 13/03/2025, четверг
DHA
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Isparta'da sokakta oynarken başıboş köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki T.A. yaralandı.

Dün saat 18.30 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesi Baladız Mahallesi'nde meydana gelen olayda. Sokakta oynayan T.A., bölgedeki başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından köpek uzaklaştırılırken, başı ve sol kolundan yaralanan T.A. için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

İhbarla olay yerine gelen ambulansa alınan T.A., götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu iyi olduğu öğrenilen T.A., tedavisi sonrası taburcu edildi. Olayın ardından belediye ekipleri tarafından başıboş köpeklerin toplatılması için çalışma başlatıldı.




#Başıboş Sokak Köpeği
#Köpek Saldırısı
#Isparta

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