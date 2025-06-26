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Yozgat'ta 2 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü

Yozgat'ta 2 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü

15:2426/06/2025, Perşembe
IHA
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Yangınların çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yangınların çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde iki farklı noktada başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi ve Yenidoğan Mahallesinde yangın başladı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangınların ardından gökyüzü dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Sarıkaya Belediyesi itfaiye ekipleri, daha fazla büyümeden yangınları kontrol altına alarak söndürdü. Yangınların çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Yozgat
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#Fevzi Çakmak Mahallesi
#Yenidoğan Mahallesi
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