Yozgat'ta 2 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü

Fevzi Çakmak Mahallesi ve Yenidoğan Mahallesinde yangın başladı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangınların ardından gökyüzü dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Sarıkaya Belediyesi itfaiye ekipleri, daha fazla büyümeden yangınları kontrol altına alarak söndürdü. Yangınların çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.