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Edirne'de anızda başlayıp 3 metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü

Edirne'de anızda başlayıp 3 metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü

16:1125/06/2025, Çarşamba
AA
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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde anızda başlayıp daha sonra 3 metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Tuğlalık köyünde hasadı tamamlanmış buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tarlanın bitişiğindeki kullanılmayan 3 eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 10 dekar buğday tarlası ve 3 metruk ev zarar gördü.


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