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Sakız Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı

Sakız Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı

10:3325/06/2025, Çarşamba
AA
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Yunanistan'ın Sakız Adası'nda orman yangını çıktı.
Yunanistan'ın Sakız Adası'nda orman yangını çıktı.

Yunanistan'ın Sakız Adası'ndaki yangın kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın sebebiyle nedeniyle bazı köyleri tedbiren çok sayıda köy tahliye edilmişti.

Sakız Adası'nda üç gündür devam eden orman yangını bu sabah kontrol altına alındı. Yunan basınında çıkan haberlere göre, Ada'da farklı cephelerde çıkan yangında yaklaşık 65 bin dönüm yeşil alan yandı. Sakız ağacı yetiştirilen bahçelerde büyük hasara yol açan yangında, bazı evler yandı ve besi hayvanları telef oldu.

Üç gündür devam eden orman yangını, çalışmalar sonucunda bu sabah kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle dün bazı köyler tedbir amaçlı tahliye edilmişti.



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